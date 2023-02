Carceri: Caucino, dobbiamo agire contro escalation suicidi

"L'escalation dei suicidi in carcere è una emergenza sociale sulla quale dobbiamo intervenire": così l'assessore al Sociale del Piemonte, Chiara Caucino, in un messaggio letto dal garante dei detenuti Bruno Mellano oggi in apertura di un incontro su questo tema ospitato nella sede della Regione a Torino. "Siamo in questo luogo - ha sottolineato Mellano - perché tocchiamo un argomento che tocca direttamente le competenze della Regione, che aderisce a un gruppo di lavoro da me coordinato proprio sulla prevenzione dei suicidi in carcere". "Parlo di emergenza - afferma Caucino nel messaggio - perché è ciò che descrivono i numeri: solo nel 2022 le persone che si sono tolte la vita negli istituti detentivi italiani superano l'ottantina. Ma il dato più toccante è che il 53% dei casi di morte dietro le sbarre avviene proprio per suicidio, il che rende l'idea della gravità del fenomeno". "Il carcere - ha aggiunto - è certo privazione di libertà. Ma dovremmo iniziare a interrogarci profondamente sul concetto di detenzione. Il carcere da inferno deve diventare luogo di redenzione e rieducazione, occasione di crescita e rinascita. Per permettere ai detenuti certamente di scontare la loro pena, ma senza mai perdere la speranza che un nuovo futuro sia possibile".