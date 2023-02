Quaglieni rieletto presidente del Centro Pannunzio

Lo storico Pier Franco Quaglieni, cavaliere di Gran Croce e medaglia d'oro di benemerito della cultura, è stato rieletto alla guida del Centro Pannunzio di cui è presidente fondatore. Riferendosi alla sede storica del centro culturale che è a Torino in via Maria Vittoria 35 H , scherzosamente il prof. Quaglieni ha commentato: "Con questa rielezione mi hanno condannato al 35 H, che comunque è sempre molto meglio del 41 bis, ma è anche assai faticoso . Io sto lavorando da tempo ad una mia successione e mi affiancherò nell'immediato di un comitato collegiale di direzione. Più che soddisfatto di ciò che ho fatto , sono stanco di un impegno sempre più avvolgente . Tra gli eletti nel nuovo direttivo del Centro ci sarà sicuramente il mio o la mia successore/a .Il mio desiderio - ha concluso Quaglieni - è quello di andare a coltivare il mio giardino in Liguria come il Candide di Voltaire".