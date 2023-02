Carceri: Torino al secondo posto in Italia per numero suicidi

I casi accertati di suicidio nelle carceri italiane nel 2022 sono stati 85: ottanta uomini e cinque donne. E nel 2023 ci sono già stati sei suicidi. Il carcere torinese è secondo a livello nazionale con quattro casi, insieme a Milano e dietro a Foggia. In tutto in Piemonte nel 2022 i suicidi sono stati 5: ai quattro di Torino se ne aggiunge infatti uno a Saluzzo. I dati emergono dallo studio sui suicidi negli istituti penitenziari italiani elaborato dal Garante nazionale delle persone private della libertà personale, presentato oggi a Torino in un convegno moderato dal Garante regionale per il Piemonte Bruno Mellano. Fra i molti intervenuti, la componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Emilia Rossi. "L'escalation dei suicidi in carcere - afferma l'assessore al Sociale del Piemonte, Chiara Caucino, in un messaggio letto da Mellano - è una emergenza sulla quale dobbiamo intervenire. Il carcere è certo privazione di libertà, ma deve diventare anche luogo di redenzione e rieducazione, occasione di crescita e rinascita: per permettere ai detenuti certamente di scontare la pena, ma senza mai perdere la speranza che un nuovo futuro sia possibile". È questa la linea sulla quale si sta muovendo un gruppo di lavoro coordinato da Mellano, con la partecipazione della Regione. Perché, come ha sottolineato Emilia Rossi, "a un detenuto serve, per quando uscirà dalla detenzione avere prospettive diverse da quelle che lo hanno portato in carcere: un'abitazione, opportunità di lavoro, e un clima culturale nel quale diminuisca lo stigma".