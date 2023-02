SANITÀ

Fuga dagli ospedali, un medico su tre pronto a cambiare lavoro

Stipendi tra i più bassi del G7 e carichi di lavoro sempre più pesanti alimentano l'esodo dei camici bianchi dalle corsie. Oltre la metà si dice insoddisfatto della propria attività. Il disagio cresce con l'età, ma anche i giovani chiedono più tempo libero. Lo studio di Anaoo

Un medico ospedaliero su due è insoddisfatto del suo lavoro e uno su tre sarebbe pronto a cambiarlo. Non siamo ancora ai camici bianchi sull’orlo della crisi di nervi, ma ciò che emerge dal uno studio del sindacato Anaao Assomed racconta di una vita sempre più complicata e difficile per i professionisti che lavorano in corsia, in sala operatoria e in tutte le altre strutture degli ospedali.

Se ben il 56,1% dei medici lamenta l’insoddisfazione professionale un’altra percentuale rilevante, il 26,1%, trasferisce disagi e frustrazioni dall’ambito lavorativo a quello della vita familiare e di relazione. Il sondaggio del sindacato, che da anni ormai denuncia le condizioni sempre più difficili per gli ospedalieri il cui numero continua ad essere palesemente insufficiente, fa emergere inoltre come l’insoddisfazione cresca con l’aumentare della anzianità di servizio e delle responsabilità, tanto che i giovani medici in formazione (24,6%) si dichiarano meno insoddisfatti dei colleghi di età più avanzata (36,5%), tra i quali si raggiunge l’apice nella fascia di età tra i 45 e i 55 anni, “un periodo della vita lavorativa in cui si aspetta quel riconoscimento professionale che – come osserva il sindacato – il nostro sistema, però, non riesce a garantire”.

L’analisi, cui hanno risposto 2130 medici ospedalieri, per la sigla sindacale “fa emergere risultati che possono sembrare scontati, ma oggi più che mai è importante controllare e misurare la temperatura dell’insoddisfazione che serpeggia nelle corsie ospedaliere fra i colleghi riguardo alle condizioni del loro lavoro”. Secondo Anaoo assomed “comprendere i motivi di un disagio diffuso, e prospettare possibili soluzioni, può contribuire a rallentare l’esodo dei medici ospedalieri verso il settore convenzionato o privato o verso l’estero, generare contratti a cottimo tanto ricchi quanto poco chiari sulle norme e sulla sicurezza”.

A questo proposito non si può non ricordare come sia sempre più diffuso il ricorso a medici a gettone e che proprio il Piemonte sia una delle regioni in cui si ricorre di più e in maniera ormai estremamente diffusa alle cooperative per coprire carenze nei Pronto Soccorso e in altri reparti. Restando al responso del sondaggio, per quanto riguarda i cambiamenti desiderati nel lavoro, al primo posto c’è l’incremento delle retribuzioni con il 63,9% delle risposte, ma un peso notevole lo riveste anche la necessità di una maggiore disponibilità di tempo (55,2%).

L’analisi evidenzia pure come per i medici oltre i 65 anni sia prioritaria una maggiore sicurezza rispetto all’importanza data a questo aspetto dai colleghi più giovani. Al contrario, l’esigenza dei giovani di una maggior disponibilità di tempo per la famiglia e il tempo libero è più alta (37,9 %) rispetto ai colleghi con maggior anzianità di servizio (27,6%).

Ma sono le risposte alla domanda sul futuro del proprio lavoro a disegnare uno scenario preoccupante. Quasi un medico su tre, soprattutto tra i 45 e i 55 anni, si dice disposto a cambiare lavoro, lasciando l’ospedale. “Se guardiamo alla collocazione geografica, non sorprende che la crisi della professione sia più sentita al sud rispetto al nord. – osserva Anaao-Assomed - Si va dal 53,6% del nord, passando al 56,3% del centro per finire al Sud e Isole con ben il 64,2% di insoddisfatti. Ma il dato appare talmente diffuso da configurare quasi una patologia endemica con la quale convivere e per la quale non esiste vaccino o terapia”.

In realtà per il sindacato la cura c’è “e non è solo di carattere economico, anche se pesa il fatto che l’Italia spenda solo il 6.1% del Pil per la sanità, la cifra più bassa tra i paesi del G7, ben al di sotto della media europea di 11.3% con il costo della sanità privata pari al 2.3%, poco sopra la media europea. Occorre immaginare un nuovo modello che tenga nella dovuta attenzione la presa in carico del paziente, sia cronico che in acuzie, aumentando posti letto e personale, e implementando quella medicina di prossimità che appare oggi sempre più teorica, liberando i professionisti dalla medicina di carta che sottrae tempo alla cura. Serve una profonda riprogrammazione strategica delle politiche sanitarie, altrimenti anche il Pnrr rappresenterà la ennesima occasione perduta”.

