Torino crea i parcheggi verdi contro cambiamenti clima

Parcheggi più green contro i cambiamenti climatici. La Giunta comunale di Torino ha approvato il progetto esecutivo del Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, finanziato dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha l'obiettivo di "aumentare la resilienza degli insediamenti urbani soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme". Torino ha ottenuto un finanziamento di oltre 2,2 mln che saranno utilizzati per la trasformazione verde di alcune aree destinate a parcheggio che, pur rimanendo tali, saranno interessate da una serie di interventi per contrastare gli impatti degli eventi climatici estremi e per una migliore vivibilità. Le circoscrizioni interessate sono la 1, la 2 e la 3 e gli interventi fisici saranno accompagnati da altre attività, tra cui formazione tecnica sulla progettazione resiliente, informazione aggiornata e continua sugli eventi metereologici estremi, campagne di comunicazione e sensibilizzazione. "Oggi - sottolinea l'assessora alla Transizione ecologica e digitale e alle Politiche per l'ambiente, Chiara Foglietta - è stato fatto un altro passo verso la Torino del futuro, un altro tassello fondamentale che va ad aggiungersi ai tanti già realizzati e progettati. L'amministrazione - conclude - punta a fare di Torino un esempio di realtà urbana vivibile e resiliente".