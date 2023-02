Piemonte, 55 mln per migliorare irrigazione agricola

Il Piemonte potrà contare nei prossimi anni su un programma di investimenti per l'irrigazione in agricoltura per 55 milioni di euro, rivolti ai consorzi irrigui di bonifica regionali e alle aziende agricole. E' previsto dal Complemento di sviluppo rurale del Piemonte (ex programma di sviluppo rurale), per il periodo 2023-2027: I fondi verranno così ripartiti: 12 milioni per il miglioramento di un impianto esistente, altrettanti ai Consorzi irrigui per il miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti e per la creazione di nuove infrastrutture che comportano l'aumento della superficie irrigata; 10 milioni ai Consorzi per investimenti in infrastrutture irrigue con particolare attenzione alla loro sostenibilità ambientale, 21 milioni per impegni specifici per le risaie per favorire l'accumulo stagionale di acqua. Inoltre la Regione ha a disposizione altri 1,8 milioni di euro di fondi europei, attraverso il Programma di ricerca Horizon 2020, partecipando come regione pilota per l'innovazione in materia di adattamento alla riduzione della disponibilità idrica per scopi irrigui agricoli. Due gli ambiti di intervento: l'areale risicolo e le aree cuneesi. "Gli investimenti nell'irriguo sono il primo pacchetto di azioni che la Regione attiverà attraverso i bandi regionali, per programmare le attività di contrasto al sempre più presente problema della siccità che causa danni alle produzioni - spiega l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Protopapa .- L'attuale situazione climatica impone al comparto agricolo di ottimizzare l'uso della risorsa idrica".