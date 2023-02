Asl To4, Ornella Vota responsabile del distretto di Cuorgnè

Dal primo marzo la dottoressa Ornella Vota, direttore del distretto di Ivrea dell'Asl To4, sarà anche responsabile ad interim del distretto Cuorgnè. Lo ha deciso l'azienda sanitaria contestualmente all'inizio dell'incarico della dottoressa Eva Anselmo, oggi direttore del distretto di Cuorgnè, come direttore sanitario all'Asl di Biella. "Mi congratulo con la dottoressa Anselmo per il suo nuovo importante incarico - dice il direttore generale dell'Asl To4, Stefano Scarpetta - e ringrazio la dottoressa Vota per essersi messa a disposizione con grande professionalità, assumendo la responsabilità temporanea del distretto di Cuorgnè oltre alla direzione del distretto di Ivrea".