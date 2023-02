Biennale Democrazia, focus su nascita della Costituzione

La Costituzioni e le libertà individuali legate alla responsabilità. Sono i temi degli appuntamenti di Biennale Democrazia, che torna a Torino dal 22 al 26 marzo, promossi da Intesa Sanpaolo che rinnova anche quest'anno il suo sostegno alla manifestazione di cui è Main Partner. I due incontri sono "Libertà individuale, responsabilità collettiva", dialogo tra Paolo Flores D'Arcais, Elisabetta Galeotti e Gustavo Zagrebelsky, e "Come nasce la Costituzione. I diritti di libertà, 75 anni dopo", dedicato al progetto di ripubblicazione e digitalizzazione degli Atti dell'Assemblea Costituente con un reading di brani da questi Atti. "La Costituzione è la base del buon operare di un Paese - sottolinea Paola Musso, responsabile Corporate Image Intesa Sanpaolo - e il riferimento per i comportamenti individuali e collettivi. Per questo Intesa Sanpaolo ha voluto promuovere al grattacielo un incontro di alto profilo che nel 75esimo anniversario ci riporti all'entusiasmo di quegli anni, alla voglia di diritti civili e di libertà, alla rilettura dei documenti che l'hanno portata in vita. Perché la pratica democratica - conclude - va coltivata".