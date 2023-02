Fragilità cognitive bambini, ad Alessandria nasce centro Hpl

Andare incontro alle esigenze dei bambini dai 6 ai 10 anni con fragilità cognitive e alle loro famiglie, schierandosi al fianco della scuola. E' lo scopo del Centro Hpl (High performance learning), presentato all'Associazione Abilitando in via Alfieri 2. Alessandria, una delle 5 sedi piemontesi con Torino, Biella, Novara e Savigliano. L'esperienza è nata nel 2021 con un anno di sperimentazione nel capoluogo piemontese; nel 2023 programmata la moltiplicazione con il sostegno della Regione. Enti promotori la Consulta per le Persone in Difficoltà e l'Associazione Diritti Negati. "Si tratta di un'iniziativa innovativa, sulla quale abbiamo lavorato anni - sottolinea Chiara Caucino, assessore regionale alla Famiglia - Grazie all'on. Riccardo Molinari che ha operato con me affinché il Centro potesse sorgere proprio ad Alessandria, come punto di riferimento del Sud del Piemonte. Questo progetto rappresenta una svolta epocale, aiutando a prevenire dispersione scolastica, devianze comportamentali ed episodi di autolesionismo, oltre ad aiutare davvero bambini e famiglie". "Dotiamo, in questo modo, Alessandria di uno strumento fondamentale. Come amministrazione - rimarca il sindaco Giorgio Abonante - continueremo a lavorare in questa direzione, convinti l'accessibilità sia una sfida importante per il futuro". Si stima che in provincia di Alessandria ci siano 370 studenti con un funzionamento intellettivo inferiore alla norma.