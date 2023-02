Piemonte: Pd, legge riordino semplifichi accesso a case Atc

Il capogruppo Pd in Regione Raffaele Gallo, insieme al consigliere Daniele Valle, chiede una semplificazione delle procedure per l'accesso alle case popolari Atc, basandolo sul solo Isee. La richiesta è di farlo attraverso la legge di riordino, il cosiddetto Omnibus, la cui discussione riprenderà questo pomeriggio a Palazzo Lascaris. "L'Omnibus - affermano i due esponenti Dem - dovrebbe avere la funzione di rispondere ai bisogni reali dei cittadini: aiutare le fasce più vulnerabili degli utenti delle case popolari sarebbe un passo importante". "Attualmente l'Isee - spiegano - è il requisito per entrare in una casa di edilizia sociale, e il reddito è il parametro per decidere il canone. Entrambi sono richiesti per l'accesso al fondo sociale che consente di ottenere un aiuto in caso di impossibilità a pagare l'affitto, e per il censimento dati relativo ai tre anni precedenti fatto periodicamente da Atc. Il Pd propone invece che il solo l'Isee sia la base per l'intera operazione: i residenti dovrebbero produrre un solo documento, o lasciare che Atc lo acquisisca direttamente dal cassetto fiscale". "Sarebbe un parametro più equo - rimarcano - perché terrebbe conto del numero dei figli. Inoltre eviterebbe agli utenti la conservazione di Cu e Cud degli anni passati e, qualora percepissero il reddito di cittadinanza che varia ogni mese, non li costringerebbe a conservare tutti i cedolini. Senza contare il risparmio amministrativo per Atc".