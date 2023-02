Piemonte: sconvocata seduta Aula, si cerca intesa su omnibus

La seduta del Consiglio regionale del Piemonte fissata per questo pomeriggio è stata sconvocata. Il tema che avrebbe dovuto essere affrontato in Aula è la legge di riordino dell'ordinamento regionale, il cosiddetto omnibus, che dalla scorsa settimana contrappone accesamente maggioranza e opposizioni su svariati temi, a partire dalla caccia. La ricerca di una intesa fra le forze politiche che faccia recedere le opposizioni dall'ostruzionismo andrà per ora avanti dietro le quinte. Alle 18 è fissata una riunione dei capigruppo nella quale verrà deciso se mantenere o no le sedute d'Aula in programma domani mattina e domani pomeriggio.