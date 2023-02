Minacce social a Salvini da collettivo studentesco di Torino

"Salvini sappia che a Piazzale Loreto c'è ancora posto. Il mio sogno nel cassetto non è stato rimosso". E' la minaccia apparsa sulle storie del profilo Instagram del collettivo studentesco, vicino al centro sociale Askatasuna, del liceo Einstein di Torino. Si tratta di una strofa presa in prestito da una canzone, 'Odia gli indifferenti', di un rapper d'area. Nella storia appare la foto del post, capovolta, che il ministro dei Trasporti e Infrastrutture aveva pubblicato ieri in solidarietà al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che era stato minacciato sempre sui social. Fatto, quest'ultimo, su cui sono in corso accertamenti della Digos di Torino.