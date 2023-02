Milano-Cortina: Lo Russo, le prossime settimane saranno decisive

"I tempi non li dettiamo noi, li detta chi è chiamato a decidere, ma da come posso rilevare mi sembra che la decisione possa essere presa non tanto in là". Così, a margine della presentazione del primo Festival Internazionale dell'Agricoltura, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato sui tempi per una decisione circa un eventuale coinvolgimento del territorio torinese alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. "Con la Regione Piemonte - ricorda - abbiamo attivato un'interlocuzione istituzionale con tutti i soggetti deputati, per mettere a disposizione gli impianti di Torino e della città metropolitana a servizio delle Olimpiadi e questa rimane la nostra linea. Non compete a noi la decisione ovviamente, noi ci mettiamo a disposizione per far fare all'Italia un'ottima figura. Immagino che le prossime settimane possano essere decisive - dice - relativamente alla disponibilità della Fondazione Milano-Cortina, del Coni e del Governo di valutare l'offerta del Piemonte e di Torino. Noi siamo determinati", conclude il primo cittadino.