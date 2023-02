Siccità: agronomi, bene gli invasi ma attenzione ai tempi

"Occorre ragionare in modo concreto su siccità e corretta gestione delle risorse idriche, distinguendo tra interventi di emergenza e investimenti a medio-lungo termine. Confondere questi due livelli rischia di aggiungere confusione e danni ". Così Davide Mondino, presidente della Federazione Interregionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta, interviene nel dibattito sulla mancanza d'acqua in Piemonte e in generale in Italia. "E' giusto - aggiunge Mondino - chiedere nuovi invasi, ma visti i tempi previsti dai vari procedimenti autorizzativi molto complicati, se si partisse oggi con questi investimenti forse i primi risultati si vedrebbero tra una ventina d'anni. Bisogna certamente iniziare, ma bisogna anche rendersi conto che i risultati si misureranno su una scala temporale di decenni. Non è dagli invasi nuovi che oggi può arrivare soccorso all'agricoltura". C'è poi la questione dei fondi del Pnrr. "I consorzi irrigui - spiega Mondino - hanno a disposizione risorse ma ci sono enormi difficoltà per usarle. C'è infatti il fondato rischio che questi soldi non si riesca a spenderli, o a spenderli tutti: i Consorzi devono preventivamente progettare interventi importanti (da 2 milioni di euro in su) senza sapere se ci sarà un bando e se il progetto verrà finanziato: questo comporta costi di progettazione anche importanti (dell'ordine di qualche centinaio di migliaia di euro). E' vero che la Regione ha provveduto a sostenere economicamente la progettazione, ma se arrivassero i fondi del PNRR, i Consorzi si troverebbero nella condizione di non riuscire a poter richiedere un anticipo dei finanziamenti, non potendo offrire garanzie fidejussorie".