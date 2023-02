Festival ColtivaTo coniuga agricoltura scienza e innovazione

Raccontare la 'vera' agricoltura, meno bucolica e più per nei temi di economia e lavoro, innovazione, scienza e tecnologia, senza dimenticare il cambiamento climatico e la sostenibilità. È un'indagine a 360 gradi, che passa da eventi di carattere strettamente scientifico ad altri più divulgativi e di svago, quella che intende offrire 'ColtivaTo'. Con i piedi per terra', primo Festival Internazionale dell'Agricoltura, in programma a Torino dal 31 marzo al 2 aprile. Patrocinato da Regione Piemonte e Comune di Torino, il Festival, a cadenza biennale, nasce da un'idea di Antonio Pascale, scrittore e ispettore presso il ministero dell'Agricoltura, e di Maria Lodovica Gullino, fitopatologa e imprenditrice, che vogliono "raccontare l'agricoltura in modo nuovo, l'agricoltura che nutre il mondo, evidenziando soprattutto l'innovazione che sta dietro alle produzioni agricole e il bisogno continuo di innovare con la ricerca". "L'agricoltura - osserva il sindaco Stefano Lo Russo - è da sempre un tema importante, a maggior ragione in una fase storica come questa. Stiamo vivendo un periodo complicato legato al cambiamento climatico, la notizia allarmante della siccità ci porta a riflettere profondamente sul rapporto uomo territorio e sappiamo che uno dei fronti principali è proprio l'agricoltura. Questo festival serve anche come messaggio culturale. Ed è interessante farlo in una città che ha una storia e una vocazione internazionale caratterizzata sull'industria, proprio per mettere in evidenza quali sono gli elementi di connessione tra l'agricoltura e il nostro modello di sviluppo".