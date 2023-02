Superbonus: Lo Russo, tema di tenuta sociale e delle imprese

"Come si esce dal regime dei Superbonus è un tema di tenuta sociale e del sistema delle imprese. Era evidente che, per come era stato concepito, aveva delle criticità, legate alla sostenibilità economica di lungo periodo. Credo che occorra un atteggiamento responsabile da parte di tutti per graduare questa uscita dal regime del Superbonus evitando che avvengano disastri di carattere sociale sul sistema delle imprese, soprattutto iniquità legate a chi ha avviato finanziamenti o lavori con un quadro normativo che vede cambiare dall'oggi al domani". A dirlo, a margine della presentazione del primo Festival Internazionale dell'Agricoltura a Torino, il sindaco Stefano Lo Russo. "Il Superbonus - osserva - ha fatto ripartire un settore dell'edilizia, certo non va sottaciuto il fatto che ha anche creato una bolla piuttosto importante nei prezzi delle ristrutturazioni e una spirale di incremento progressivo che ha in qualche modo reso molto difficile la sostenibilità della misura. Come sindaci siamo preoccupati, non solo della tenuta del sistema delle imprese e dei posti di lavoro ma anche dei fermi cantiere. E questo è un tema che interroga tutto il Paese e, a maggior ragione, tutte le grandi città che hanno parecchie di queste situazioni. È un tema che abbiamo posto al Governo - conclude Lo Russo - e va affrontato con serietà e rigore".