Carceri: sindacati, aggredito agente ad Alessandria

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto al Don Soria di Alessandria. Lo denuncia il segretario regionale del Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Vicente Santilli. Il detenuto avrebbe lanciato addosso una bomboletta del gas e l'agente è stato trasportato al Pronto Soccorso da dove è stato dimesso con una prognosi di giorni dieci. "Speriamo finisca presto questo massacro nei confronti della Polizia penitenziaria, anche con strumenti idonei per garantire l'incolumità degli agenti. Servono, e il Sappe lo rivendica da tempo urgenti provvedimenti per fronteggiare ed impedire aggressioni fisiche e selvagge, strumenti come quelli in uso a polizia e carabinieri, ossia pistola taser e spray al peperoncino", afferma Santilli.