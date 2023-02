Tecnica innovativa al Cto di Torino per instabilità rotulea

Una tecnica innovativa e rivoluzionaria di trocleoplastica artroscopica per l'instabilità rotulea è stata sperimentata con successo all'ospedale Cto della Città della Salute di Torino. L'instabilità rotulea è una patologia invalidante abbastanza rara, che si manifesta a partire dall'adolescenza e, se non trattata, conduce a progressiva usura della cartilagine articolare e ad artrosi conclamata. Nel reparto di Ortopedia e Traumatologia universitaria, diretto dal professor Alessandro Massè, il dottor Marcello Capella utilizza questa tecnica che, grazie all'impiego di limitate immagini radiologiche intraoperatorie, permette una migliore definizione spaziale ed una più precisa verifica della correzione ottenuta, grazie ad un'accurata riproduzione tridimensionale dell'anatomia. "I risultati clinici sono stati buoni, non si sono registrate recidive di lussazione, le complicanze sono risultate percentualmente inferiori rispetto alla tecnica tradizionale con tempi di ospedalizzazione ridotti - spiegano dal Cto - Una maggiore precisione di esecuzione con riduzione del dolore e delle complicanze per un decorso post operatorio accelerato". "Inoltre ciò che è andato oltre le aspettative è stata l'immediata ripresa della mobilità attiva con limitata sintomatologia dolorosa, che ha permesso di intraprendere un percorso riabilitativo accelerato", concludono dal Cto.