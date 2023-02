Autonomia: Pd, testo Calderoli spacca l'Italia

"L'autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli è una riforma che spacca in due l'Italia, la quale per motivi storici e geografici già viaggia a velocità differenti: non permetteremo che l'egoismo territoriale prevalga". Lo affermano il capogruppo Pd in Piemonte Raffaele Gallo e i consiglieri Domenico Ravetti e Domenico Rossi, in vista dell'arrivo a Torino di Calderoli, che nel pomeriggio sarà a Palazzo Lascaris per presentare in Commissione il testo. "Occorre - affermano gli esponenti Dem - eliminare la devoluzione su scuola e sanità, aprire un confronto serio, e soprattutto scrivere insieme una riforma che, realizzata in questo modo, rischia di mettere in crisi il Paese, aumentando le diseguaglianze. La visione del Pd è chiara: servono livelli essenziali, una legge quadro votata dal Parlamento per superare la spesa storica, bisogna lasciarsi alle spalle l'idea che le Regioni trattengano i 'residui fiscali' perché se ogni territorio trattiene le tasse si profila una secessione, non l'autonomia". "Autonomia - rimarcano - significa poter gestire in proprio alcune risorse che già arrivano, programmare meglio, semplificare, rendere più semplice la vita a cittadini e imprese, poter pianificare gli investimenti".