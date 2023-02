Pichetto, valutiamo commissario per la gestione dell'acqua

"Stiamo valutando la nomina di un commissario che abbia tutti i poteri sulla gestione dell'acqua: ne parleremo la settimana prossima in Consiglio dei ministri. Abbiamo il 50% della neve che dovrebbe esserci sulle montagne, e siamo a meno della metà dei livelli di fiumi e laghi. Serve un ragionamento per un intervento immediato, che significherà anche razionamenti sulla distribuzione della risorsa". Lo ha detto il ministro il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia, Gilberto Pichetto, oggi a Vercelli per l'inaugurazione della 44° Fiera in Campo. "Serve un ragionamento integrato - ha aggiunto Pichetto - che significa avere acqua da bere, acqua per irrigare e per produrre energia. Questo governo ha intenzione di presentare un piano idrico nazionale". All'inaugurazione della 'Fiera in campo' di Vercelli c'era anche il vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio: "Un ragionamento a 360° gradi sulla gestione dell'acqua va fatto con un commissario super partes - ha evidenziato -, che non arrivi dall'altra parte dell'Italia, e che abbia pieni poteri e dica a Regioni ed enti: Serve acqua, aprite le dighe".