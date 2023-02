Carceri: Iv, è urgenza civile, intervenire subito

“Dallo stato delle nostre carceri si misura il livello di civiltà del nostro Paese e quanto sia in grado di garantire i diritti. Purtroppo la cronaca, come quella che riporta quanto accaduto negli anni nel carcere di Ivrea, ci mostra la fotografia di una realtà che poco o nulla ha a che fare con il rispetto della dignità. È urgente intervenire affinché nessun abuso venga mai più a ripetersi, affinché la tutela della dignità delle persone recluse non sia un’opzione, ma un dovere”. Lo dichiarano i senatori di Azione-Italia Viva-Renew Europe Silvia Fregolent e Ivan Scalfarotto dopo la chiusura delle indagini della Procura di Torino sui 28 indagati per violenze nel carcere di Ivrea.