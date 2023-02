Ambrogio (FdI), contro baby gang servono presidi fissi

"Continuano, e sembrano sempre in aumento, episodi di violenza, furti e rapine da parte delle baby gang nella zona di piazzetta Maria Teresa, ma anche piazza Cavour e Valdo Fusi, dove fatti come questi sono ormai all'ordine del giorno: basti pensare alla rapina a danno di cinque bambini, giusto domenica scorsa". Così in una nota Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia e consigliere comunale di Torino. "Evidentemente non sono bastate le numerose interpellanze e richieste di comunicazioni dall'inizio della consiliatura - aggiunge-. Constatiamo, tristemente, che il sindaco Lo Russo non ha ancora preso soluzioni risolutive in grado di porre fine a questo fenomeno. Ritengo poi molto preoccupante leggere di "cittadini sentinelle: non dovrebbe essere questo il loro compito, ma capisco l'esigenza di voler proteggere i propri figli quando le istituzioni sembrano non pensarci". "Chiediamo al sindaco Lo Russo e a tutte le autorità competenti di attivarsi immediatamente per porre fine a questo fenomeno attraverso l'attivazione di presidi fissi nei luoghi più sensibili alla presenza di baby gang e delinquenti, a cominciare da piazza Cavour e piazza Maria Teresa", prosegue. " Chiediamo, per l'ennesima volta, le comunicazioni urgenti del Sindaco ma non siamo più disposti a tollerare fiumi di parole e di analisi socioculturali del fenomeno: adesso servono fatti concreti, azioni e investimenti per la sicurezza", conclude Ambrogio.