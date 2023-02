Autonomia: Cane e Poggio (Lega), opportunità non divisiva

"L'autonomia è una opportunità non divisiva": lo affermano i consiglieri regionali leghisti Andrea Cane e Daniele Poggio, sottolineando che "al Piemonte ritorneranno 11 miliardi di gettito fiscale". "I dubbi delle opposizioni - commenta Poggio all'indomani dell'incontro su questo tema con il ministro Roberto Calderoli ieri in Consiglio regionale - non si armonizzano con un percorso iniziato proprio da una loro riforma del 2001, che dava piena attuazione all'articolo 5 della Costituzione". "I nostri territori - aggiunge Cane - meritano quell'autonomia per la cui realizzazione fin da ragazzino combatto. Sono sconcertato dalle dichiarazioni di un esponente del Pd alessandrino, che riteneva l'autonomia un pericolo per l'unità del Paese. Calderoli è stato chiaro: l'autonomia differenziata significa per il Piemonte 11 miliardi di gettito fiscale che tornerà nelle tasche dei piemontesi. Se loro sono spaventati da un ruolo di protagonista del Piemonte a livello economico, sociale e culturale, nessun problema: ci lascino governare e gestire i benefici che l'autonomia differenziata porterà a favore di una Regione che a livello di Dna ha sempre dimostrato di saper unire e non dividere".