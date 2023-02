Curcio ai pm, chiarite anche come morì mia moglie

Ha risposto a tutte le domande, negando il suo coinvolgimento nell'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, e ha anche chiesto agli inquirenti di chiarire le circostanze della morte della moglie. Questo, secondo quanto si è appreso, è stato l'atteggiamento del fondatore delle Br Renato Curcio nel corso dell'interrogatorio che ha sostenuto, nella veste di indagato, davanti a un pm della procura di Torino e ad alcuni ufficiali di carabinieri del Ros. L'indagine riguarda la sparatoria alla cascina Spiotta, nell'Alessandrino, in cui il 5 giugno 1975 morirono la moglie di Curcio, Mara Cagol, e l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Il caso è stato riaperto per accertare l'identità di un secondo brigatista presente sul luogo, che riuscì a fuggire. Curcio però ha anche fatto riferimento all'esito dei risultati dell'autopsia sulla donna, da cui risulta che sia stata trafitta da un proiettile sotto l'ascella: elemento che dimostrerebbe secondo Curcio come in quel momento si fosse già arresa e avesse le mani alzate. Gli inquirenti, sempre secondo quanto si apprende, avrebbero replicato che non trascureranno nessun aspetto della vicenda.