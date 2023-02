Morto Bellinaso, ex sindaco di Cuccaro ideò Premio Liedholm

Sconfitto da una grave malattia, è morto Fabio Bellinaso, 57 anni, ex sindaco di Cuccaro Monferrato (Alessandria), attualmente alla Confapi di Piacenza dopo alcuni impieghi in aziende del Casalese. Era molto noto e apprezzato per l'impegno anche in ambito sportivo. Presidente dell'Associazione Nils Liedholm, a lui si deve la creazione, con la famiglia dell'allenatore svedese, del 'Premio Nils Liedholm - Campione sul campo, signore nella vita'. Proprio Bellinaso, ancora il 16 novembre 2022, già provato dalla malattia, ha partecipato alla cerimonia di consegna del riconoscimento a Andriy Shevchenko". "Non posso che ringraziarlo per i 2 preziosi mandati da sindaco - sottolinea Franco Alessio, primo cittadino di Lu e Cuccaro Monferrato, dopo la fusione tra i due comuni - Su di lui si è sempre potuto contare, come amministratore e amico. Oggi, di fronte alla morte c'è solo il silenzio". Sempre lo sport lo ha unito alla moglie Alice Pedrazzi, ex cestista di serie A, attualmente nello staff del Castelnuovo Basket, di professione dirigente Ascom Alessandria. Una passione per la pallacanestro, trasmessa ai 2 figli Werther e Remigio, giocatori nelle giovanili della Bertram Derthona. Bellinaso, attore dilettante, per anni è stato Gelindo, il personaggio principale dell'omonima commedia dialettale natalizia (98esima edizione nel 2022), in scena al Teatro San Francesco dei Frati Cappuccini.