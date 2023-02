Br: contestati a Curcio contenuti di un opuscolo del 1975

Ci sono delle espressioni contenute in un opuscolo propagandistico sequestrato nell'ottobre del 1975 nella contestazione mossa dalla procura di Torino a Renato Curcio, uno dei fondatori delle Br, nell'inchiesta sulla sparatoria alla Cascina Spiotta. Curcio è indagato per concorso nell'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso, ma nel corso del suo interrogatorio ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'episodio. L'opuscolo, secondo quanto si apprende, è intitolato 'Lotta armata per il comunismo'. In particolare gli investitatori si sono interessati a un paio di indicazioni ai militanti: "se il nemico vi avvista, sganciatevi" e se questo non è possibile "rompete l'accerchiamento sparando". A Curcio la procura attribuisce un 'ruolo apicale' nelle Brigate Rosse e, quindi, di avere deciso e organizzato il sequestro dell'imprenditore piemontese Vittorio Vallarino Gancia, rinchiuso alla Cascina Spiotta dove il 5 giugno 1975 avvenne lo scontro a fuoco. Curcio però ha ricordato che nei mesi precedenti, a seguito della sua evasione dal carcere di Casale Monferrato del 18 febbraio 1975, viveva nascosto e aveva pochissimi contatti con l'esterno.