Centrosinistra Ivrea sceglie candidato sindaco con primarie

Si vota oggi a Ivrea, fino alle 19.30, per le primarie del centrosinistra che determineranno il candidato sindaco della coalizione in vista delle amministrative di maggio. Si sfidano Francesco Comotto per Viviamo Ivrea, Matteo Chiantore per il Partito Democratico ed Enrico Giacopelli per Laboratorio Civico Ivrea. Si vota in tre seggi: in sala Santa Marta, al centro civico di Bellavista e al centro civico di San Giovanni. In serata sono attesi i risultati. Il voto è gratuito ed è necessaria la carta d'identità, la tessera elettorale è facoltativa.