Pd: Lo Russo, partecipazione fondamentale in vita pubblica

"Con il voto di oggi il Partito Democratico ribadisce l'importanza della partecipazione, punto fondamentale della vita pubblica, che va riportata al centro della politica". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che questa mattina si è recato a votare alle primarie per l'elezione del nuovo segretario Pd. "Ho dato il mio voto convintamente a Stefano Bonaccini - spiega -, perché credo sia la persona giusta per guidare il partito verso le sfide che ci attendono, ma qualunque sarà il risultato del voto di oggi, il nostro compito è quello di rimetterci immediatamente al lavoro tutti insieme per supportare la nuova guida del Pd nel percorso che ci dovrà riportare a dare il nostro contributo al governo del Paese". Per Lo Russo "serviranno nei prossimi mesi generosità ed umiltà per ricostruire un'identità culturale e politica capace di interpretare la modernità e fornire rappresentanza e risposte a chi ha voglia di un'Italia migliore di quella di adesso: socialmente più coesa, più forte economicamente, più sostenibile e più attenta alla cura delle persone".