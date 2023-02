Controlli movida a Torino, un arresto e sanzioni a locali

Un arresto, una denuncia, 70 persone identificate e sanzioni ad due locali per un totale complessivo di tremila euro. E' il bilancio dei controlli congiunti e coordinati dalla polizia, avvenuti nella notte di sabato a Torino, nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della movida. L'attività è stata svolta principalmente in piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, Lungo Po Cadorna, Lungo Po Diaz, Piazza Emanuele Filiberto, corso San Maurizio, quartiere San Salvario e Parco del Valentino. Una persona è stata arrestata dagli agenti del commissariato Centro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Addosso aveva 400 grammi tra hashish e marijuana. Una seconda persona è stata denunciata dai carabinieri perché trovata in possesso di droga. Due esercizi commerciali sono stati sanzionate dalla Polizia Municipale per diverse violazioni amministrative: un bar sin via delle Orfane e un altro in corso San Maurizio. Nel primo caso sono state elevate sanzioni per 1.170 euro, nel secondo per 1.900.