+Europa: Troiano (Azione), nessuna Opa su partito

"Il risultato del terzo Congresso di +Europa restituisce a tanti simpatizzanti, non necessariamente Radicali, il senso e la possibilità di un nuovo percorso tra le forze liberal democratiche, liberali e libertarie. Il posizionamento di Azione, Italia viva e +Europa nell’ambito di Renew Europe deve trasformarsi in un nuovo comune cammino, al di là di incomprensioni passate e nell’ottica di un importante rafforzamento del fronte liberaldemocratico in Europa". Così Dario Troiano, responsabile Enti Locali Azione Torino Metropolitana. "L’auspicio -aggiunge- è che, come indicato da quasi tutte le mozioni e le modifiche congressuali, tale cammino possa partire da iniziative comuni (come stabilito in FVG) già dalle prossime amministrative del 14 maggio, con un percorso condiviso, che getti le basi per un importante risultato complessivo alle Elezioni Europee e, incidentalmente, alle Elezioni Regionali del Piemonte del 2024, oltre ai tantissimi comuni, anche importanti, che andranno al voto nel prossimo anno"."Il termine OPA -conclude- da alcuni utilizzato è offensivo e fuorviante e non rispetta la storia di questo partito. Rinnovamento nel rispetto dei valori. Buon lavoro a Riccardo Magi e Federico Pizzarotti".