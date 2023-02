Primarie Pd, affluenza alle 12: votato 701.373 cittadini

L’affluenza alle ore 12 per le primarie Pd è stata di 701.373 cittadini, come ha riportato il partito, che ha parlato di una "straordinaria partecipazione". Lo ha comunicato una nota della Commissione nazionale per il Congresso dem, in cui si è parlato di una "straordinaria partecipazione, che siamo certi si rafforzerà nelle prossime ore. Grazie agli oltre 80mila volontari che rendono possibile questo importantissimo evento democratico". La stima di YouTrend è che "se nel corso della giornata sarà confermata l’attuale tendenza della partecipazione alle primarie, è possibile che a chiusura dei seggi alle ore 20 l’affluenza complessiva raggiunga i 2 milioni di votanti". La nota del partito ha sottolineato che "l’organizzazione è impegnata a garantire a tutti la possibilità di votare in tempi ragionevoli, in alcuni casi moltiplicando le postazioni di voto".