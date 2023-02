Incidenti sul lavoro: sindacati, subito cartellino digitale

"Ancora sangue nei cantieri del nostro territorio. È inaccettabile morire così, siamo vicini con grande commozione ai suoi familiari e ai suoi colleghi". Così i segretari generali della FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Torino, Claudio Papa, Mario De Lellis, Massimo Cogliandro, commentano la morte di un operaio di 45 anni, impegnato nello smantellamento di un cantiere dal palazzo della Regione, ieri a Torino, in via Passo Buole. Era in trasferta da Otranto (Lecce) e lavorava in un giorno festivo. "Questa ennesima tragedia - proseguono i sindacati - deve spingerci ad accelerare e mettere in pratica le proposte del Comitato Provinciale Permanente di Studio e Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, elaborate a seguito del protocollo prefettizio dello scorso aprile, a partire dal cartello digitale di cantiere. Inoltre nella piattaforma sindacale per il rinnovo del contratto provinciale dell'edilizia, in discussione in queste settimane, abbiamo proposto che la Cassa edile fornisca a tutti i lavoratori, compresi i trasferisti, il cartellino di riconoscimento plastificato con Qr-Code digitale antifrode. Si tratta di uno strumento indispensabile per conoscere la qualifica del lavoratore, le informazioni inerenti ai corsi formativi e di sicurezza svolti dal lavoratore per il rispetto della legalità e regolarità contrattuale. Prevenzione - concludono i sindacati di categoria - deve essere la parola d'ordine e zero morti sul lavoro il nostro unico obbiettivo. Abbiamo il dovere di mettere in pratica tutte le misure idonee a rafforzare la qualità del lavoro nei cantieri, utilizzando strumenti moderni e a disposizione fin da subito. Fare questo significa innanzitutto garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori edili".