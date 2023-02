Operaio morto a Torino: Cirio, sgomenti di fronte a tragedia

"Siamo sgomenti per quanto accaduto e abbiamo chiesto immediatamente di verificare con la ditta che ha in appalto i lavori del grattacielo la dinamica dell'incidente, affinché al più presto venga fatta su di esso chiarezza". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sull'incidente mortale nello smantellamento di un cantiere del grattacielo. "Questa tragedia - aggiunge il governatore - ha turbato tutti noi e ci stringiamo con profonda tristezza alla famiglia dell'operaio che ha perso la vita. Consapevoli di quanto impegno in Italia sia ancora necessario da parte di tutti per garantire veramente la sicurezza sul lavoro".