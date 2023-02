Città Salute Novara, nuovo bando: costerà 420 mln

La Regione Piemonte è riuscita a mettere insieme un finanziamento aggiuntivo di circa 100 milioni di euro, in accordo con i Ministeri della Salute e dell'Economia, così da rilanciare l'appalto per la nuova città della salute di Novara, che resterà attivo fino a venerdì 4 agosto 2023. La Città della salute e della scienza di Novara si insedia su una superficie di 324.000 mq, di cui circa 170.000 costruiti (Ospedale: 145.000 + Università Scuola Medicina e Direzione: 25.000 mq). L'onere complessivo dell'opera ammonta a 419.134.000 euro, di cui 199.494.000 di finanziamento pubblico (189.519.300 a carico dello Stato e 9.974.700 a carico della Regione) e 219.640.000 di finanziamento privato. Il nuovo ospedale sarà composto da due edifici, uno per la parte universitaria e uno per la parte medico-chirurgica, con un'appendice per la Casa della donna e del bambino. I posti letto sono 711, compresi 70 posti di terapia intensiva e 34 di sub-intensiva, mentre dei restanti 607 letti degenza, 90 sono dedicati alla Day-care - Day Hospital/Day surgery. In più, 86 letti tecnici (29 culle, 43 posti dialisi e 14 OBI), 26 sale operatorie e 100 ambulatori specialistici. L'Azienda ospedaliera di Novara, stazione appaltante, nominerà la Commissione di gara che valuterà i progetti presentati entro il 4 agosto, formulandone il parere di merito.