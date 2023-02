Perse lavoro dopo video hot, confermate due condanne

Sono state confermate dalla Corte d'Appello di Torino le due condanne pronunciate in primo grado per la vicenda della maestra d'asilo che perse il posto di lavoro dopo la diffusione, non dipesa dalla sua volontà, di video in atteggiamenti intimi. Il caso è del 2018. Il tribunale aveva inflitto 13 mesi alla preside e dodici mesi a una delle mamme. Il fidanzato dell'insegnante, senza avvertirla, aveva fatto circolare le immagini in una chat di amici. Quando la notizia si sparse, sulla donna - secondo la ricostruzione dell'accusa - furono esercitate pressioni perché si dimettesse. "Speravamo - commenta uno degli avvocati difensori, Alberto Metallo - che con la affievolimento del clamore mediatico si sarebbe giunti a una rilettura della vicenda. Così non è stato. Aspetteremo le motivazioni e valuteremo il ricorso in Cassazione". "Ci aspettavamo la conferma perché la sentenza di primo grado era molto ben scritta", afferma uno degli avvocati di parte civile, Domenico Fragapane, aggiungendo che la sua assistita "è ancora molto provata emotivamente".