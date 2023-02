Bose: Enzo Bianchi, ho sofferto per essere stato tradito

L'ex priore di Bose Enzo Bianchi ammette di aver sofferto per essere stato allontanato dalla sua comunità. "Questa sofferenza c'è. Non mi ha destato rancore, amarezza, non mi ha scosso nella fede, non mi ha scosso nell'amore nonostante non riesca a capire l'enigma di persone vicinissime a me che hanno consumato un vero e proprio tradimento nei miei confronti senza motivo, perché c'era un accordo - afferma in una intervista a 'Vita pastorale' -. Salvo una doppiezza mantenuta per anni, c'era quasi un'amicizia oltre che una fraternità". Alla vigilia dei suoi ottant'anni Bianchi si sta preparando a traslocare a 'Casa della Madia' ad Albiano, un piccolo paese a una cinquantina di chilometri da Torino, per vivere in fraternità con poche persone, ma "non sarà una nuova Bose - precisa - perché la comunità ecumenica di Bose è come un figlio: una volta fatto non si può rifare". Infine confida: "Ho tanta paura della sofferenza fisica e della malattia mentale da vecchio: Alzheimer e demenza senile. Perché quando ho avuto a che fare con queste malattie ho visto quanto è difficile vivere per loro e per chi li assiste. Per cui vorrei che mi fosse evitato, spero che il Signore non mi faccia passare attraverso questa strada. Il dolore spero che mi sia alleviato anche a costo di abbreviarmi la vita (l'ho scritto nel mio testamento); anche la Chiesa permette le cure palliative. C'è un limite alla sopportazione del dolore".