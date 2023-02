Cospito: anarchici lanciano appello per un corteo a Torino

"La lotta non finisce". Con questo slogan gli anarchici hanno lanciato in queste ore, attraverso i siti di area, un appuntamento per un corteo a Torino, sabato prossimo. "Al fianco di Alfredo. Al fianco di chi lotta", si legge nel manifesto degli antagonisti. Al momento non è stato reso noto da dove partirà il corteo non autorizzato.