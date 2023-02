Peste suina: Coldiretti, subito nuovi comitati gestione Atc e Ca

"E' necessario l'insediamento urgente dei nuovi Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, formalizzando le nomine appena concluse in applicazione e nel rispetto dei criteri di incompatibilità introdotti nel 2018". E' la sollecitazione della Coldiretti del Piemonte nel giorno di scadenza della proroga dei comitati di gestione stessi. "I nuovi Comitati - affermano il presidente Roberto Moncalvo e il delegato confederale Bruno Rivarossa - raccoglieranno necessariamente la pesante eredità dell'anno passato in cui si è avuto il proliferare della Peste suina ed il numero degli abbattimenti di cinghiali è stato assolutamente insufficiente, arrivando ad appena 25 mila. Una cifra inconsistente se paragonata a stagioni precedenti come il 2020/2021 in cui erano stati 25.408 quando, però, non era ancora scoppiata la Psa, mentre l'obiettivo era di raggiungere i 50 mila già nel 2022". Per Moncalvo e Rivarossa "serve totalmente un cambio di passo con l'insediamento immediato dei nuovi organi perché qualsiasi ritardo sarebbe un grave atto di irresponsabilità da parte dell'intera Giunta regionale nei confronti del comparto e della filiera suinicola piemontese e italiana".