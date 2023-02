Corte Conti: Allasia, sana gestione per fiducia cittadini

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, oggi presente all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti a Torino, sottolinea la necessità che "la politica migliori il suo approccio ai bisogni dei cittadini, dimostrando, come richiamato dal procuratore regionale, credibilità, affidabilità, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche". Perché "una sana gestione finanziaria - sottolinea - permette di rispondere meglio alle esigenze dei territori, consente di mantenere il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini e salvaguardare il principio di uguaglianza". "E' importante - dice Allasia - l'interazione tra le istituzioni a tutti i livelli e la Corte dei Conti: un confronto che rende possibili benefici per la pubblica amministrazione in un tempo complesso e difficile come quello che stiamo vivendo, condizionato da una crisi economica, sociale e di valori che non molla la presa e che rischia ogni giorno di mettere in ginocchio famiglie e imprese. L'impegno e servizio della Corte dei Conti garantisce equità nella nostra società".