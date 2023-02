Sanità: Ravetti (Pd), sì ad azienda universitaria Alessandria

"La trasformazione dell'azienda ospedaliera di Alessandria in azienda universitaria ospedaliera è una scelta di grande impatto: voterò a favore, ma servono alcune rassicurazioni". Così il consigliere regionale Pd Domenico Ravetti. "La proposta per la modifica - sottolinea Ravetti - sembrerebbe pronta per le prossime settimane, d'intesa con l'Università del Piemonte Orientale. Si tratta di una scelta che può cambiare la storia delle nostre strutture ospedaliere. Ambisce allo sviluppo di un ambiente culturale favorevole alla ricerca, all'effettiva integrazione tra attività scientifiche, didattiche, e assistenziali, e all'innalzamento della qualità della clinica interna". "Inserirò nel dibattito prima in Commissione e poi in Consiglio regionale - aggiunge - alcune specifiche domande, e se necessario darò il mio contributo per migliorare il testo, tenendo conto della discussione all'interno delle istituzioni locali alessandrine e tra i lavoratori. In particolare chiederò di affrontare nei tempi opportuni la necessaria integrazione tra professionisti ospedalieri e universitari, e mi assicurerò che gli effetti positivi interessino tutte le strutture ospedaliere della provincia di Alessandria, senza dimenticare la sanità territoriale".