Sanità: Cirio, medici gettonisti? non valuto vita dal prezzo

"La Presidente della Corte dei Conti ha riconosciuto lo sforzo che la Regione fa per garantire i servizi, ma anche che per garantire certi servizi sanitari oggi non ci sono i medici, in Piemonte come nel resto d'Italia, e si è obbligati a ricorrere ai gettonisti. Sappiamo bene che è oneroso, ma per me è anche doveroso, perché la salute delle persone, la vita dei piemontesi non la valuto a prezzo". Così, a margine di un incontro di Edisu Piemonte, il presidente della Regione, Alberto Cirio, interpellato sull'intervento della presidente Maria Teresa Polito a proposito dell'elevato ricorso ai medici a gettone. "Il gettonista che garantisce un presidio ospedaliero per me è fondamentale garantirlo - osserva Cirio -. È vero però che non è un medico strutturato all'interno dell'organizzazione, per cui a volte c'è il rischio di non assicurare quella continuità che vorrebbe dire un miglior servizio. Lo denunciamo da sempre alla Conferenza delle Regioni - conclude il governatore - e il fatto che anche la Corte dei Conti abbia voluto segnalare al ministero la necessità di superare il numero chiuso a Medicina e di andare oltre i criteri di assegnazione delle specializzazioni, che hanno visto penalizzare regioni come la nostra, è una buona cosa. Perché mi aiuta a riconoscere un problema oggettivo e l'unione fa la forza, quindi ci unisce nel chiedere al Governo e al nuovo ministro un intervento risolutivo in tal senso".