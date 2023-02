SANITÀ

Straordinari più alti in pronto soccorso

Approvato l'emendamento della Lega a prima firma Stecco. Si passa da 80 a 100 euro all'ora. "Un segnale forte che vogliamo dare per valorizzare chi ha scelto di lavorare per il servizio pubblico, e per contrastare il ricorso alle cooperative di gettonisti"

Per tutte le specialità mediche legate all’emergenza-urgenza gli straordinari passeranno da 60 a 100 euro l’ora: lo prevede un emendamento del presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco, medico esponente della Lega, sulla legge di riordino dell'ordinamento regionale approvata oggi. “L’ incremento – ha detto Stecco – riguarda tutti i medici specialisti che supportano la prima linea di intervento della Sanità piemontese, legata al pronto soccorso. Questo per le discipline per le quali i bandi vanno deserti o hanno poca attrattività, e per le quali ci sono fondi non spesi. È un segnale forte che vogliamo dare per valorizzare chi ha scelto di lavorare per il servizio pubblico, e per contrastare il ricorso alle cooperative di gettonisti”, argomento su cui anche la Corte dei Conti questa mattina, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha tirato le orecchie alla Regione. “Siamo consapevoli – aggiunge – delle difficoltà legate ai turni e alla carenza di personale endemica a livello italiano e con radici in errori passati che oggi ereditiamo: questo passaggio era doveroso perché il riconoscimento verso le categorie impegnate nell'emergenza-urgenza non fosse solo formale ma fattuale”.