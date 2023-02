Piazza S.Carlo: consulente difesa, molti i feriti autoindotti

"Al di fuori di piazza San Carlo molte persone potrebbero essersi ferite per cause autoindotte". Lo ha detto oggi alla Corte di assise d'appello di Torino un consulente della difesa, l'ingegner Giuseppe Amaro. L'occasione è stata la ripresa del processo per le presunte responsabilità amministrative di ciò che accadde la sera del 3 giugno 2017, quando il fuggi fuggi determinato da serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo la finale di Champions League su un maxischero provocò circa 1.600 feriti e, in seguito, la morte di 2 donne. La frase di Amaro ha destato la perplessità degli avvocati di parte civile e del procuratore generale Carlo Maria Pellicano. Alle richieste dei giudici di chiarire meglio il concetto, l'esperto ha spiegato che nel processo di primo grado esaminò gli interrogatori resi da circa 300 infortunati (e non da tutti) perché "in base all'incarico che avevo ricevuto le mie considerazioni dovevano riguardare solo quanto avvenuto all'interno della piazza". Sempre rispondendo ai giudici, ha precisato che "all'esterno qualcuno potrebbe essere scivolato, o inciampato su un marciapiede, o caduto dopo un urto con un'altra persona. C'è chi si è fatto male in piazza Vittorio e chi, dopo essere entrato correndo in un bar in via Po, ha cercato di uscire dal retro. Ma questo non ha niente a che vedere con la piazza". Amaro non ha dato alcuna importanza alla presenza delle transenne, aggiungendo anzi che "essendo 'saltate' dopo il primo ondeggiare della folla sotto il maxischermo hanno aperto una possibilità di fuga supplementare verso l'uscita". Molte delle argomentazioni di Amaro sono state contestate dal consulente tecnico della pubblica accusa, Mauro Esposito, a cominciare dalla quantità massima di persone che potevano essere ammesse quella sera in piazza San Carlo.