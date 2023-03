No Tav, falso allarme bomba davanti Municipio di Caselette

Un falso allarme bomba a Caselette, nel Torinese, questa mattina all'alba. Davanti al municipio del paese, in via Alpignano, è stata ritrovata una pentola a pressione e sul marciapiede è stata tracciata, con della vernice nera, la scritta 'No Tav'. L'area è stata immediatamente isolata e le scuole della zona per precauzione sono state chiuse. Sul posto gli artificieri dei carabinieri. La pentola a pressione, spesso usata per ordigni artigianali, era vuota. L'allerta dopo un'ora è rientrata e la zona è stata riaperta al traffico. Sul ritrovamento indagano i militati dell'Arma di Rivoli.