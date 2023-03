POLITICA & GIUSTIZIA

Ream bis, prosciolti Fassino e Quaglia

Si chiude la seconda branca dell'inchiesta sulla vicenda dell’area Westinghouse. Per il giudice il reato di turbativa d'asta è prescritto. Con l'ex sindaco e il presidente della Crt scagionati anche la dirigente comunale Virano e Miglio, all'epoca al vertice della società immobiliare

Il processo Ream bis si è concluso questa mattina al Tribunale di Torino con un verdetto di prescrizione. Erano imputati l’ex sindaco di Piero Fassino, il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia, Antonio Miglio ai vertici di Ream all’epoca dei fatti e la dirigente della Divisione Urbanistica del Comune Paola Virano. L’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Gianfranco Colace, era su una presunta turbativa d’asta legata al bando per l’assegnazione dell'area ex Westinghouse, dove avrebbe dovuto sorgere un supermercato Esselunga. Secondo l’accusa il bando del 2013, che portò la società Amteco&Maiora ad aggiudicarsi l’area per conto dell’Esselunga, era pilotato. Una società esclusa, la Nova Coop, presentò ricorso al Tar. L’inchiesta si basava sull'iter amministrativo durato dal 2012 al 2016, data in cui il contratto venne formalizzato, mentre per la difesa si era concluso nel 2013 con l’aggiudicazione del bando. Tesi accolta dal gip, che ha pronunciato una sentenza di proscioglimento per avvenuta prescrizione.

“Esprimo soddisfazione per la odierna sentenza di non luogo a procedere”, dichiara il parlamentare Pd. “Si conclude così – aggiunge – una vicenda che, come ho sempre rivendicato, fu condotta con totale correttezza e pieno rispetto delle regole. Ringrazio gli avvocati Francesca Violante e Nicola Gianaria per la dedizione e la competenza con cui hanno seguito il procedimento”.