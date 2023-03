Circolo dei Lettori: Loewenthal confermata direttore

Elena Loewenthal resta alla direzione della Fondazione Circolo dei lettori. Di concerto con la Regione Piemonte, socio unico della Fondazione, il consiglio di gestione presieduto da Giulio Biino ha deliberato il rinnovo del suo incarico per il biennio 2023-2024. "Dopo il tempo del lockdown e della pandemia e il progressivo ritorno alla socialità culturale - si legge in una nota - il lavoro continua con la consapevolezza di avere superato anni pieni di eventi inattesi insieme alla comunità di lettori, che continua a vivere il Circolo ogni giorno con le sue attività a Palazzo Graneri della Roccia e a Novara, al Castello Sforzesco. Obiettivo è continuare a sviluppare idee per mettere al centro la lettura come processo di formazione individuale e collettiva, nel segno dell'apertura culturale e della pluralità dei punti di vista" "La Fondazione Circolo dei lettori si impegna a esplorare nuove frontiere del territorio del Piemonte e allargare con sempre maggior forza la rete di collaborazioni con i partner culturali, filantropici e del terzo settore di Torino e della Regione", conclude la nota. Tra i programmi del Circolo dei lettori il progetto 'Nato per narrare. Riscoprire Alberto Moravia', rassegna dedicata al pensiero e all'eredità letteraria del romanziere, ideata dalla Fondazione Circolo dei lettori insieme alla Gam -Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e il Museo Nazionale del Cinema, che prende il via martedì 7 marzo per terminare a maggio al Salone Internazionale del Libro.