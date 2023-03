Sanità: Novara, al via nuovo centro per fragilità cognitive

A Novara sarà creato all'Istituto Castelli, scuola gestita dalla Cooperativa sociale Start, un nuovo centro High Performance Learning dedicato ai bambini con fragilità cognitive. L'iniziativa è promossa dalla Consulta per le Persone in Difficoltà e dall'Associazione Diritti negati grazie al sostegno della Regione Piemonte. Il progetto approderà in quattro province, inclusa Novara, dopo due anni di sperimentazione a Torino. La presentazione oggi, alla presenza dell'assessore regionale ai Bambini Chiara Caucino, e in collegamento con il governatore Alberto Cirio. Presenti anche l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati e il consigliere regionale Federico Perugini. "Oggi sono orgoglioso - ha detto Cirio - al pari di quando inauguriamo un nuovo stabilimento produttivo che porta lavoro o una nuova infrastruttura che potenzia i collegamenti. Perché il nostro compito è quello di non lasciare nessuno indietro e i bambini rappresentano la risorsa più preziosa per il nostro futuro". "Si tratta - ha aggiunto Caucino - di un progetto innovativo sul quale abbiamo lavorato anni, che rende il Piemonte all'avanguardia nel sostegno ai minori più fragili. E' una svolta epocale, perché ci occupiamo di una fetta di studenti che prima venivano totalmente ignorati. Questo progetto aiuterà a prevenire la dispersione scolastica e le devianze comportamentali". I bambini con 'funzionamento intellettivo limite sono fra il 2,5% e il 7% del totale. In provincia di Novara si stima che siano oltre 380. La fragilità cognitiva in età adulta è altamente correlata a disturbi psichiatrici e fenomeni di devianza sociale. Intervenire sui bambini ha quindi anche uno scopo di prevenzione di tali fenomeni.