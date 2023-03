Clima: Frediani (Up), in piazza per sollecitare la Regione

"Venerdì 3 marzo parteciperemo al nuovo sciopero per il clima per chiedere al Governo e a tutte le istituzioni di prendere impegni consistenti e attuabili per la transizione ecologica". Lo annuncia la consigliera regionale Francesca Frediani di Unione Popolare. "Sulla crisi climatica - dice Frediani - la Giunta di centrodestra che guida il Piemonte ha assunto posizioni inequivocabilmente distanti da quelle della comunità scientifica internazionale. Di fronte a dati che descrivono una situazione vicina al collasso chiediamo al presidente Cirio di cambiare passo e sconfessare le posizioni di una maggioranza che non è stata in grado neanche di dichiarare lo stato di emergenza climatica". "Nonostante la neve di questi giorni - aggiunge - la situazione di carenza d'acqua in Piemonte è la peggiore degli ultimi 25 anni e il Piemonte si colloca fra le aree della terra in cui il riscaldamento globale sta facendo maggiormente sentire la propria presenza con conseguenze che ricadono pesantemente sul settore agricolo". "Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare - rimarca - che in Italia gli allevamenti consumano 317,5 milioni di metri cubi di acqua solo per dare da bere agli animali e lavare le strutture e attrezzature necessarie alla produzione: un sistema ormai insostenibile che impone riflessioni non più rimandabili anche rispetto ai nostri stili alimentari".