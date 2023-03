Cospito: anarchici, domani presidio sotto sede FdI a Milano

"L'assemblea cittadina milanese contro il 41 bis e l'ergastolo ha indetto per giovedì 2 marzo (domani) un presidio solidale ad Alfredo Cospito sotto la sede di Fratelli d'Italia a Milano". Lo si legge sui profili social di 'Galipettes', centro sociale milanese vicino alla galassia anarchica. "Restiamo al fianco di Alfredo, fino all'ultimo respiro - si legge nel post -. I fascisti della Meloni che sono da mesi al governo non sono soltanto i responsabili politici della condanna a morte del compagno, ma anche di tutte quelle morti che 'ordinariamente' avvengono all'interno delle carceri italiane, delle centinaia di morti che lo Stato assassina quotidianamente sul posto di lavoro, nelle guerre imperialiste finanziate e appoggiate anche dall'Italia, delle morti sui confini e nel mar Mediterraneo. Pochi giorni fa l'ennesimo drammatico naufragio vicino alle cose di Crotone. Altre decine di morti. E dal governo soltanto dichiarazioni vomitevoli - continuano gli anarchici - che non fanno altro che alimentare il nostro odio nei loro confronti. Andiamo a gridare tutta la nostra rabbia sotto le finestre di questi assassini!". Pubblicato sugli stessi profili anche un volantino in cui 'Fratelli d'Italia' è scritto capovolto. Il presidio, si legge, si terrà alle ore 18 in corso Buenos Aires davanti alla sede milanese di Fdi. Gli anarchici di Galipettes saranno anche "al fianco di Alfredo" al corteo di sabato a Torino.