Alessandria: Gruppo Amag, si è dimesso ad Biestro

L'amministratore delegato del Gruppo Amag, Claudio Biestro, si è dimesso "per motivi strettamente personali", ma "per consentire all'azienda un'ottimale riorganizzazione, si è reso disponibile a collaborare 'a titolo gratuito' fino al 31 marzo 2023". Lo annuncia la multiutility alessandrina. "Una comunicazione inaspettata - commenta il presidente del Gruppo Amag, Claudio Perissinotto -, ma davanti a motivazioni personali non posso che rispettare la decisione presa dal dottor Biestro. Il nostro rapporto di collaborazione si è distinto sin da subito per una forte intesa professionale. Si è rivelato un ottimo tecnico, sempre disponibile e con grandi idee innovative". "Ringrazio il presidente Claudio Perissinotto e l'intero Consiglio di Amministrazione del Gruppo Amag per la fiducia - dichiara Biestro - Sono rammaricato, ma per motivi strettamente personali e privati, mi trovo costretto a lasciare l'incarico".